Stand: 03.09.2021 20:43 Uhr Straßenbahn schiebt Lkw auf Autos und verletzt Mann schwer

Eine Straßenbahn hat in Hannover-Limmer einen parkenden Lastwagen gerammt und auf zwei Autos geschoben. Bei dem Unfall wurden ein Vater und seine Tochter verletzt, die gerade die Straße überqueren wollten, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Der 44-jährige Vater geriet zwischen ein Auto und einen Fahrradständer und wurde schwer verletzt. Seine dreijährige Tochter kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste und der Fahrer der Straßenbahn blieben unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.09.2021 | 06:30 Uhr