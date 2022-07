Stand: 22.07.2022 07:40 Uhr Stolzenau: Transporterfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei Stolzenau (Landkreis Nienburg) ist in der Nacht zu Freitag ein Transporter in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw kollidiert. Der Fahrer des Transporters wurde eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge auf der Bundesstraße 215 zwischen Landesbergen und Leese. Der Transporter sei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Laster habe nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Der Lkw prallte nach dem Zusammenstoß noch gegen einen Baum. Beide Fahrer seien in Krankenhäuser gebracht worden.

