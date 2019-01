Stand: 15.01.2019 12:33 Uhr

Stiftungsrat: Staatsgerichtshof lehnt AfD-Klage ab

Der Niedersächsische Staatsgerichtshof hat eine Klage der AfD-Fraktion abgelehnt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die AfD hatte dagegen geklagt, aus dem Stiftungsrat niedersächsischer Gedenkstätten ausgeschlossen worden zu sein. Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Klage teilweise nicht zulässig und darüber hinaus nicht begründet sei. Die anderen Fraktionen hätten nicht gegen die Verfassung verstoßen, indem sie AfD-Mitglieder aus der Gedenkstätten-Arbeit ausgeschlossen hatten.

AfD-Klage gegen Ausschluss aus Gremium Niedersachsen 18.00 - 30.11.2018 18:00 Uhr Autor/in: Rüdiger Strauch Die AfD klagt vor dem Staatsgerichtshof in Bückeburg gegen eine Gesetzesänderung: Im Gedenkstättenrat des Landes sollen nur noch vier Parteien sitzen - die AfD wäre außen vor.







4,43 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Holocaust-Überlebende taten ihre Sorgen kund

Der Stiftungsrat ist unter anderem auch für die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen zuständig. Holocaust-Überlebende hatten nach dem Einzug der AfD in den Niedersächsischen Landtag ihre Sorge darüber kundgetan, dass ein AfD-Mitglied in den Stiftungsrat einziehen könnte. Daraufhin beschloss der Landtag mit den Stimmen von SPD, CDU, FDP und Grünen, den Stiftungsrat so zu verkleinern, dass nur noch vier Personen darin vertreten sind. Das Parlament wählt demnach vier Abgeordnete, die den Landtag im Stiftungsrat vertreten. Zuvor konnte jede Fraktion einen Sitz beanspruchen.

AfD beruft sich auf die niedersächsische Verfassung

Die AfD sieht durch diese Änderung ihre Oppositions-Rechte verletzt. In ihrer Klage beruft sich die Partei auf die Artikel 19 und 20 der Niedersächsischen Verfassung. So heißt es in Artikel 19, dass die Fraktionen der Opposition ein Recht auf Chancengleichheit in Parlament und Öffentlichkeit haben. Artikel 20 regelt, dass alle Fraktionen entsprechend ihrer Stärke, mindestens durch ein Mitglied mit beratender Stimme, in den Ausschüssen vertreten sein müssen. Aus Sicht der AfD ist der Stiftungsrat mit einem Ausschuss vergleichbar. Dem widersprechen Abgeordnete der anderen Fraktionen, denen zufolge der Stiftungsrat als außerparlamentarisches Gremium behandelt werden müsse. Eine Rechtsgrundlage, aus der sich ein Anspruch der AfD im Stiftungsrat ableiten lasse, gebe es nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.01.2019 | 12:00 Uhr