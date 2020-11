Stichwahl um Bürgermeister-Amt in Barsinghausen Stand: 01.11.2020 19:31 Uhr Wählerinnen und Wähler in Barsinghausen (Region Hannover) stimmen in zwei Wochen erneut ab: Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag hat keiner der Kandidierenden die nötige Mehrheit der Stimmen erhalten.

Die meisten Stimmen holte laut vorläufigem Wahlergebnis Roland Zieseniß (CDU) mit 32,3 Prozent. Henning Schünhof (SPD) bekam 28,2 Prozent der Stimmen. Am 15. November treten die beiden Kandidaten in einer Stichwahl gegeneinander an. Nicht mehr im Rennen sind Nadin Quest von den Grünen (23,4 Prozent), Alfons Holtgreve (Unabhängige Wählergemeinschaft - Freie Wähler - Barsinghausen) mit 4,2 Prozent der Stimmen und der parteilose Wolfgang Pardey (11,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 47,6 Prozent.

Roland Zieseniß

Roland Zieseniß (CDU) ist verheiratet und hat zwei Töchter. Seit 2017 ist er Professor für Betriebswirtschaftslehre an einer privaten Hochschule in Hannover, seit 2015 führt er als selbstständiger Landwirt den elterlichen Betrieb fort, in dem er seit 1996 mitarbeitet. Seit 2016 ist Zieseniß Mitglied der Regionsversammlung der Region Hannover, seit 2006 Ratsherr der Stadt Barsinghausen. Für den Fall eines Wahlsieges nennt er auf seiner Website folgende Ziele:

Bürgernähe (unter anderem eine transparente Arbeit in der Verwaltung und ein digitales Serviceangebot)

Ehrenamt (flexible und bedarfsorientierte Unterstützung für alle Vereine und Organisationen)

Kinderbetreuung (Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen und mehr Geld für die Schulen)

Sicherheit (unter anderem Kontrollen der städtischen Infrastruktur und Ausbau des Nahverkehrs)

Wirtschaft (unter anderem professionelles Stadtmarketing und die Förderung der örtlichen Unternehmen)

Henning Schünhof

Henning Schünhof (SPD) stammt aus Winninghausen, wo er mit seiner Frau und den gemeinsamen Söhnen lebt. Er arbeitet bei einer Maschinenbaufirma in Rinteln, wo er als Teamleiter für die Bereiche Produktionslogistik und Produktionsplanung zuständig ist. Schünhof engagiert sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr, im Dorfgemeinschaftsverein und in der Kommunalpolitik. Mitglied der Feuerwehr ist er seit 43 Jahren, die vergangenen sechs Jahre war er gewähltes Mitglied im Rat der Stadt Barsinghausen für die SPD, der er seit 35 Jahren angehört. Für den Fall eines Wahlsieges nennt er auf seiner Website folgende Ziele:

Schule wird Chefsache: Verlässlicher Projektplan für die Neu- und Umbauten sowie Sanierung der maroden Schultoiletten bis Ende 2022

Möglichmachen von familienfreundlichem und bezahlbarem Wohnraum

Zügige Fertigstellung und verbindliche Umsetzung des Radwegeplans

Planvolle Instandsetzung städtischer Straßen

Geschwindigkeitsmesstafeln an allen Ortseingängen bis Ende 2021

Förderprogramm für private Solaranlagen bis Ende 2022

Erstellung eines Umwelt- und Energiekonzeptes für alle städtischen Gebäude bis 2022

Rund 35.000 Menschen leben in der Stadt Barsinghausen, von ihnen sind 28.000 wahlberechtigt. Ihr amtierender Bürgermeister Marc Lahmann (CDU) war nicht erneut angetreten, die Amtszeit seines Nachfolgers beginnt am 24. Januar 2021 und endet am 31. Oktober 2026.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.11.2020 | 06:30 Uhr