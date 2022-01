Stand: 06.01.2022 12:20 Uhr Sternsinger treffen Ministerpräsident Weil vor Staatskanzlei

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Donnerstag Sternsingerinnen und Sternsinger vor der Staatskanzlei in Hannover empfangen. Angesichts der Corona-Pandemie war die Delegation in diesem Jahr kleiner als üblich. Zehn Kinder wurden zudem im Niedersächsischen Landtag erwartet. Die Sternsinger sammeln in diesem Jahr Spenden für Kinder in Afrika. Das diesjährige Motto der Sternsingeraktion lautet "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit".

