Stand: 09.10.2023 08:58 Uhr "Sterne des Sports" in Silber: Sechs Preisträger in Niedersachsen

Sechs Sportvereine aus Niedersachsen werden heute im Rahmen des Wettbewerbs "Sterne des Sports" in Silber ausgezeichnet. Wer gewonnen hat, wird am Nachmittag in Hannover bekanntgegeben. Auch Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will bei der Preisverleihung teilnehmen. Der erstplatzierte Verein hat die Chance, im Januar 2024 in Berlin den Großen Stern in Gold zu gewinnen. Diese Vereine werden heute in Hannover ausgezeichnet:

Turn-Klubb zu Hannover

Grodener Sportverein in Cuxhaven

TV Jahn Schneverdingen

TUS Eicklingen von 1910 e.V.

MTV "Brunonia" Harlingerode von 1883 e.V. in Bad Harzburg

Ski-Club St. Andreasberg in Braunlage

Insgesamt hatten sich den Angaben zufolge 48 niedersächsische Sportvereine um die Auszeichnung beworben. Mit dem Preis "Sterne des Sports" wird jährlich das ehrenamtliche Engagement in Sportvereinen gewürdigt. Der erste Platz, auch Großer Stern in Silber genannt, ist mit einem Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro dotiert.

