Stand: 10.10.2023 06:39 Uhr "Sterne des Sports" in Silber: Erfolg für Turn-Klubb zu Hannover

Der Turn-Klubb zu Hannover (TKH) ist am Montag für seine Schwimmoffensive mit dem Preis "Sterne des Sports" in Silber ausgezeichnet worden. Durch die Initiative haben fast 5.000 Kinder innerhalb eines Jahres schwimmen gelernt. TKH-Verantwortliche haben dafür in der Region nach freien Trainingszeiten gesucht und Kooperationen mit anderen Vereinen aufgebaut. Zudem wurden 250 neue Schwimmtrainer ausgebildet. Neben dem TKH wurden fünf weitere Sportvereine aus Niedersachsen für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Platz zwei ging an den Grodener Sportverein Cuxhaven. Dort stehen alte Menschen im Fokus - etwa mit Rollatorgymnastik und gemeinsamen Spaziergängen. Auf dem dritten Rang folgt der TV Jahn Schneverdingen für ein inklusives Schwimmangebot. Ebenfalls ausgezeichnet wurden TUS Eicklingen von 1910 e.V., MTV "Brunonia" Harlingerode von 1883 e.V. in Bad Harzburg und der Ski-Club St. Andreasberg in Braunlage. Insgesamt hatten sich den Angaben zufolge 48 niedersächsische Sportvereine um die Auszeichnung beworben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.10.2023 | 08:00 Uhr