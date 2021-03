Stand: 29.03.2021 17:00 Uhr Stellwerksstörung in Hannover behoben

Der Bahnverkehr in Hannover läuft wieder an. Zuvor war es durch eine Stellwerksstörung am Hauptbahnhof zu Behinderungen gekommen. Um kurz vor 14 Uhr sei der Fehler entdeckt worden, sagte eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen - gegen 17 Uhr war die Störung behoben. Es kam daraufhin zu Umleitungen und Pausen im Fernverkehr - im Nahverkehr waren auch einige Verbindungen ausgefallen.

