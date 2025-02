Stellwerk repariert: Bahnstrecke Hannover-Bremen wieder frei Stand: 18.02.2025 11:54 Uhr Ein defektes Stellwerk nördlich von Nienburg konnte nach Angaben der Deutschen Bahn am späten Dienstagvormittag repariert werden. Wegen der Störung waren Züge ausgefallen oder mussten umgeleitet werden.

Die Strecke zwischen Nienburg (Weser) und Wunstorf (Region Hannover) war am Dienstagmorgen wegen einer Störung an einem Transformator gesperrt. Bahn-Mitarbeitende konnten das Problem laut einer Sprecherin beheben. Von der Störung waren neben der S-Bahn und den Regionalzügen auch Fernzüge betroffen. Inzwischen läuft der Zugverkehr laut Deutscher Bahn wieder an.

Ausfall der Halte Oldenburg (Oldb), Delmenhorst und Bremen

Die Halte Oldenburg (Oldb), Delmenhorst und Bremen mussten am Morgen entfallen. Fernzüge fuhren den Angaben zufolge nicht oder wurden umgeleitet. Eingeschränkt verkehrten deshalb die ICE-Züge zwischen Bremen - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Fulda sowie die IC-Züge zwischen Bremen und Hannover.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.02.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr