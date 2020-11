Stellenabbau bei Messe AG: Einigung bis Freitag gefordert Stand: 25.11.2020 20:17 Uhr Die Deutsche Messe AG in Hannover will die Zahl ihrer Beschäftigten in den kommenden Jahren von 730 auf 480 reduzieren. Grund sind finanzielle Einbußen wegen der Corona-Pandemie.

Der Stellenabbau bis 2027 solle sozialverträglich durch Fluktuation und Freiwilligenprogramme erfolgen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Die Gesellschaft reagiert damit nach eigenen Angaben auf die gravierenden Umsatz- und Ergebnisrückgänge infolge der Corona-Krise.

Köckler: "Wir haben historisch schlechte Zahlen"

Vor allem die Absage der Hannover Messe als der einstmals größten Industriegüterschau der Welt habe im Frühjahr zu großen Verlusten geführt. "Wir haben historisch schlechte Zahlen in diesem Jahr - wie alle anderen Messegesellschaften auch", sagte Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG. Nun gehe es darum, mit dem "gesunden Kern nach vorne zu schreiten". Das Unternehmen wolle sich künftig noch stärker auf Vertrieb, Neugeschäft und hybride Messeformate konzentrieren. Vorgesehen sei der Einsatz von Kurzarbeit auch im Jahr 2021, die Reduktion der Wochenarbeitszeit in 2022, Einschnitte bei Führungskräften sowie die Reduzierung von tariflichen und übertariflichen Leistungen.

Videos 1 Min Messe und Flughafen Hannover in finanziellen Schwierigkeiten Durch die Corona-Krise brauchen die beiden großen Unternehmen in Hannover Hilfe vom Land. Eine Bürgschaft soll helfen. (18.11.2020) 1 Min

Vorstand geht von längerer Durststrecke aus

"Wir sind inmitten der größten Krise der Messe- und Eventbranche", sagte Köckler. Sowohl die Nachfrage nach Messebeteiligungen als auch die Geschäftsreisetätigkeit werde voraussichtlich noch auf Jahre unter dem Vor-Corona-Niveau liegen. "Daher müssen wir verstärkt auf neue Messeformate setzen und unsere Kosten zwingend an die geringeren Umsätze anpassen." Nach Unternehmensangaben wird für dieses Jahr ein Minus von 103 Millionen Euro erwartet - bei einem Umsatz in Höhe von 95 Millionen Euro. 2019 lag der Umsatz noch bei knapp 350 Millionen Euro.

Keine Einigung, keine Kredite

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hatte Anfang der Woche eine Senkung der Personalkosten gefordert. Im Gegenzug stellte er eine Bürgschaft des Landes in Aussicht, mit der die Messe leichter an neue Kredite kommen könnte. Das Land hält rund die Hälfte der Anteile an der Messe AG, weitere große Anteilseigner sind Stadt und Region Hannover. Mit Ausnahme der Arbeitnehmervertreter hätten alle Mitglieder dem Vorschlag des Vorstandes zur Neuausrichtung des Unternehmens zugestimmt, hieß es. Die Gespräche unter den Arbeitnehmervertreter, zu denen sowohl der Betriebsrat als auch die IG Metall gehören, laufen zurzeit. Bis Freitag sollen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber nun verständigen. Vorher will das Land keine Bürgschaften für weitere Kredite geben.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 25.11.2020 | 19:00 Uhr