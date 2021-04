Stand: 08.04.2021 14:59 Uhr Steinwurf auf Moschee: Polizei fasst Verdächtigen

Nach dem Steinwurf auf eine Moschee in Hildesheim hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Es handelt sich um einen 22-jährigen Mann, sagte ein Polizeisprecher. Bislang gebe es keinen Hinweis auf eine rechtsmotivierte Tat. Der Mann wurde in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Moschee ermittelt und das bereits wenige Tage nach dem Steinwurf. Dabei war am letzten Samstag eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen.

