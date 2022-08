Stand: 29.08.2022 15:16 Uhr Steinkohlekraftwerk Heyden ist wieder am Netz

Für die angestrebten Einsparungen beim Erdgas in Deutschland ist ein weiteres Steinkohlekraftwerk aus der Reserve geholt worden: Das Kraftwerk Heyden in Petershagen (Nordrhein-Westfalen) an der Grenze zu Niedersachsen sei seit Montagfrüh wieder am Netz, sagte ein Sprecher des Betreibers Uniper. Das Kraftwerk sei mit einer Leistung von 875 Megawatt eines der leistungsstärksten Kohlekraftwerke Deutschlands. Heyden ist das zweite Steinkohlekraftwerk, das im Zuge der Energiekrise wieder ans Netz gegangen ist. Zuvor war der Meiler in Mehrum (Landkreis Peine) in Betrieb genommen worden. Es gehört dem tschechischen Energiekonzern EPH. Beide Kraftwerke befanden sich zuletzt in der Netzreserve. Das bedeutet, dass sie nur noch zeitweise Strom für die Netzstabilität produzierten. Seit dem 14. Juli erlaubt eine Verordnung, dass Steinkohlekraftwerke aus der sogenannten Netzreserve wieder in Betrieb gehen können, um Gas einzusparen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Erdgas Energie