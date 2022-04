Stand: 25.04.2022 10:35 Uhr Steinhuder Meer: Sumpfschildkröten beenden Winterruhe

Am Steinhuder Meer sind mehrere Europäische Sumpfschildkröten aus ihrer Winterruhe erwacht. Die sonnigen Tage im März und April hätten die Tiere geweckt, sagte ein Sprecher vom Naturschutzbund (NABU) Niedersachsen. Seit dem Jahr 2014 hat der NABU am Rande des Steinhuder Meeres in der Region Hannover mehr als 250 Sumpfschildkröten ausgesetzt. Die ersten Tiere werden jetzt nach acht Jahren geschlechtsreif. Für die Tierschützenden sind vor allem diese älteren Tiere interessant.

