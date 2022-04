Stand: 04.04.2022 10:39 Uhr Steinhuder Meer: Fahrradbus ist wieder unterwegs

Am Steinhuder Meer beginnt wieder die Fahrradsaison. Die Regiobus-Linie 835 ist ab sofort wieder mit dem Fahrradanhänger rund um das Steinhuder Meer unterwegs. Der Fahrradbus startet jeweils von Neustadt am Rübenberge sowie von Wunstorf aus als Ringlinie und umrundet den See in beide Richtungen. Zunächst ist der Bus an den gesetzlichen Feiertagen und den Wochenenden unterwegs - ab Juni dann wieder täglich. Fahrgäste können an beinahe allen Haltepunkten mit dem Fahrrad ein- oder aussteigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.04.2022 | 13:30 Uhr