Stand: 10.03.2022 12:21 Uhr Steinhude: 150.000 kleine Glasaale werden ausgesetzt

Am Freitag werden am Hafen in Steinhude 150.000 kleine Glasaale im Steinhuder Meer ausgesetzt. Die Station am Steinhuder Meer ist eine von vielen in der Region zwischen Göttingen und Hannover, bei denen insgesamt um die 500.000 Baby-Aale ausgeliefert werden. Durch die vom Menschen errichteten Staudämme und Schleusen ist es dem Aal nicht mehr so einfach möglich, seinen komplexen Fortpflanzungsprozess zu vollziehen. Aus diesem Grund wird die Aktion schon seit Jahrzehnten durchgeführt. Sie soll dazu beitragen, den Aalbestand zu stützen.

