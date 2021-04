Stand: 11.04.2021 13:12 Uhr Steine auf Passanten geworfen: 27-Jähriger festgenommen

In Hannover soll ein 27 Jahre alter Mann am Sonnabend zwei Passanten beschimpft und mit Pflastersteinen beworfen haben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wie die Polizei weiter mitteilte soll der 27-Jährige im Stadtteil Calenberger Neustadt weitere Steine auf die Straße geschleudert haben, als mindestens zwei Autos an ihm vorbeifuhren. Passanten hatten gemeldet, dass ein Unbekannter einen Pflasterstein nach ihnen geworfen hatte. Dem vorausgegangen waren demnach "verbale Aggressionen". Die Polizei stellte den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab 0,97 Promille, eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Ermittelt wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Eingriffs in den Straßenverkehr.

