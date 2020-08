Stand: 03.08.2020 10:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Steinbergen: 39-Jähriger stürzt Hang hinunter

Ein 39-Jähriger hat sich bei einem Rollenspiel in Steinbergen (Landkreis Schaumburg) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Mann in der Nacht zu Sonntag bei einer Escape-Room-Veranstaltung im ehemaligen "Steinzeichen Steinbergen" einen Hang hinunter. Die genauen Umstände seien noch weitgehend ungeklärt, sagte ein Sprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte der Mann einen sogenannten Erschrecker. Geschminkte Verletzungen hätten den Einsatzkräften Probleme bereitet, die echten Verletzungen zu erkennen. Bei dem Sturz wurde der Mann schwer am Kopf verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.08.2020 | 13:30 Uhr