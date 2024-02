Stand: 09.02.2024 09:03 Uhr Staus erwartet: Trecker und Trucker demonstrieren in Hannover

In Hannover wird heute ab dem Vormittag wieder einiges los sein auf den Straßen. Für heute ist wieder ein Treckerkorso angekündigt. Die Teilnehmer treffen sich um 11 Uhr auf dem Schützenplatz. Danach geht es im Konvoi durch die Stadt. Die Fahrt soll bis 16 Uhr andauern. Die Polizei geht davon aus, dass sich Lkw, Trecker und Pkw im unteren dreistelligen Bereich an dem Korso beteiligen. Autofahrende müssten sich auf Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten einstellen, hieß es. Am Mittwoch demonstrierten rund 400 Landwirte vor dem Landtag in Hannover. Neben geplanten Steuererhöhungen beim Agrardiesel geht es um Existenzsorgen.

