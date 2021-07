Stand: 30.07.2021 14:51 Uhr Stau nach schwerem Unfall auf der A7 nördlich von Hannover

Auf der A7 zwischen Mellendorf und Berkhof hat sich am Freitagmittag ein Unfall ereignet. Laut Polizei waren sechs Fahrzeuge beteiligt, die im stockenden Verkehr ineinander gefahren sind. Dabei wurden nach erstem Erkenntnisstand der Beamten eine Person schwer und mindestens zwei leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, so ein Sprecher. In nördlicher Richtung hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Dem Sprecher zufolge wird der Verkehr auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Eine Umleitung führt ab Großburgwedel über Bissendorf, Mellendorf nach Berkhof.

