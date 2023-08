Stand: 15.08.2023 14:30 Uhr Statt Tempo 100: Mann rast mit 213 km/h über die A37

Auf der A37 in der Region Hannover hat die Polizei bei einem bislang unbekannten Autofahrer eine Geschwindigkeit von 213 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 100 km/h gemessen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Beamtinnen und Beamten am Freitag in Höhe der Anschlussstelle Beinhorn in Fahrtrichtung Celle eine Geschwindigkeiten kontrolliert. Dabei stellten sie mehr als 140 Fahrerinnen und Fahrer fest, die zu schnell unterwegs waren. Mehr als ein Dutzend sie mindestens 51 Stundenkilometer schneller als erlaubt gefahren, so die Polizei. Als negativer Spitzenreiter sei an dem Tag ein bislang unbekannter Mann in die Statistik eingegangen, der mit Tempo 213 die Kontrollstelle passierte - und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Damit habe der Mann nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmende in große Gefahr gebracht, so die Polizei. Dem Fahrer droht den Angaben zufolge ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro. Hinzu kommen zwei Punkte im Fahreignungs-Register sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

