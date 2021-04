Stand: 14.04.2021 14:43 Uhr Statistik: Weniger Unfälle rund um die Region Hannover

Es ist eine positive Seite der Pandemie: Die Zahl der Verkehrsunfälle ist in Niedersachsen 2020 deutlich gesunken, teilweise auf historische Tiefststände. Im Bereich der Polizeiinspektion Hildesheim wurden im vergangenen Jahr rund 6.800 Unfälle registriert, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Das sind laut Statistik etwa 1.450 Unfälle weniger als im Vorjahr und die geringste Zahl seit Bestehen der Inspektion. Im Landkreis Celle hat die Polizei nach eigenen Angaben rund 17 Prozent weniger Unfälle zu verzeichnen gehabt, im Landkreis Nienburg waren es mehr als 500 weniger. Ähnliches gilt für den Landkreis Schaumburg, wo die Zahl der Unfälle um rund 600 sank. Eine der Haupt-Unfall-Ursachen ist und bleibt nach Auskunft der Behörden Alkohol am Steuer.

