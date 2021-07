Starkregen in Celle: 200 Einsätze binnen weniger Stunden Stand: 10.07.2021 13:42 Uhr Starkregen hat in Celle von Freitagnachmittag bis in die Nacht zu zahlreichen Feuerwehr-Einsätzen wegen überschwemmter Straßen und vollgelaufener Keller geführt.

Die Feuerwehren waren von etwa 16.30 Uhr bis etwa Mitternacht im Einsatz - insgesamt seien rund 200 Schadenslagen gesichtet worden, teilte die Feuerwehr Celle am Sonnabend mit. Zunächst waren die Stadtteile Westercelle und Heese betroffen, dann seien in kürzester Zeit weitere Stadtteile hinzugekommen. Alle neun Ortsfeuerwehren beteiligten sich an dem Großeinsatz. Zudem wurden das Technische Hilfswerk Celle sowie die DLRG Celle alarmiert.

175 Feuerwehrleute im Einsatz

Mehrfach wurden Keller ausgepumpt oder Sandsäcke, etwa als Sicherung von Gebäudeeingängen, verteilt. Mitunter hätten die rund 175 Einsatzkräfte die Hilfesuchenden aber nur beraten können, wie die Menschen das Wasser selbst entfernen. In diesen Fällen seien die Wassermengen zu gering gewesen, dass die Feuerwehr hätten helfen können, teilte ein Sprecher mit. Gegen Mitternacht war der Großeinsatz beendet.

