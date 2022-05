Starkregen am Freitag in Niedersachsen Nach regenarmen Wochen kommt am Freitag eine Regenfront auf Niedersachsen zu. Die Experten des Deutschen Wetterdienst (DWD) erwarten teils stundenlangen Starkregen und kräftige Gewitter.

Am Donnerstag bleibt es laut DWD zunächst überwiegend freundlich und trocken in Niedersachsen. Gegen Mittag können aber auch hier schon Schauer und Gewitter auftreten. Die Temperaturen bleiben mit Höchstwerten um 24 bis 31 Grad sommerlich. Für die Nacht zum Freitag erwarten die Meteorologen ostwärts abziehende Schauer und Gewitter. Ab Freitagmittag ziehen dann laut DWD von Südwesten her kräftige mehrstündige Schauer und Gewitter mit "Unwetterpotenzial" über Niedersachsens hinweg. Auch in der Nacht zum Sonnabend soll es weiter Regenschauer und Gewitter geben.

AUDIO: Trockenheit: Anträge zur Beregnung von Feldern im Emsland steigen (8 Min) Trockenheit: Anträge zur Beregnung von Feldern im Emsland steigen (8 Min)

Trockenheit in Niedersachsen nimmt zu

Die Landwirte in Niedersachsen warten sehnlichst auf ergiebigen Regen. Denn der Klimawandel nimmt laut Experten zunehmend Einfluss auf die Landwirtschaft im Bundesland - in den vergangen zehn Jahren haben sich etwa die Anträge auf Feldbewässerung im Raum Emsland und Osnabrück verdreifacht. Stadt und Landkreis Osnabrück hatten zuletzt die Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen. Auch die Harzwasserwerke verzeichnen das vierte Jahr in Folge zu wenig Wasser. Besonders vom Wasserverlusten betroffen ist zudem die Region um Lüneburg, wie neueste Daten zeigen.