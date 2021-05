Stand: 18.05.2021 12:12 Uhr Stark gefährdete Art: Laubfrosch in Leineaue entdeckt

Naturschützer in der Region Hannover haben eine besondere Entdeckung gemacht: Es gibt Laubfrösche in der Leineaue bei Laatzen. Besonders ist das deshalb, weil der Laubfrosch in Niedersachsen vielerorts verschwunden und daher als stark gefährdet eingestuft sei, sagte ein Sprecher der Ökologischen Station Mittleres Leinetal. Im Auftrag der Region Hannover hatte sich der Verein im Frühjahr auf die Suche nach dem Laubfrosch gemacht. Mit Erfolg: Anhand ihrer Rufe habe das Team an verschiedenen Gewässern gleich mehrere Laubfrösche eindeutig identifiziert, hieß es. Damit sich der Laubfroschbestand in der Leineaue ungestört entwickeln kann, sei es sehr wichtig, dass die Besucherinnen und Besucher die Wege in dem Naturschutzgebiet nicht verlassen, so die Naturschützer.

