Stand: 08.03.2021 15:11 Uhr Stallpflicht in Region Hannover - 63 Betriebe betroffen

Die Region Hannover hat wegen eines zweiten Vogelgrippe-Falls in besonderen Risikogebieten die Stallpflicht angeordnet. "Eine tote Wildgans war an den Koldinger Teichen gefunden und auf den H5-Erreger positiv getestet worden", heißt es in einer Mitteilung am Montag. Ziel der Maßnahmen ist, die Gefahr des Einschleppens und Verbreitung der Vogelgrippe zu minimieren. Ab Dienstag dürfen Geflügelhaltungen in diesen Gebieten ihre Tiere nicht mehr im Freien halten: Hemmingen (Westerfeld, Arnum, Harkenbleck und Wilkenburg), Laatzen (Alt-Laatzen, Grasdorf, Rethen und Gleidingen) und Pattensen (Reden und Koldingen). Die Haltung der Tiere muss nach oben durch eine dichte Abdeckung und seitlich gegen das Eindringen von Wildvögeln genutzt werden. Vom neuen sogenannten Aufstellungsgebot sind laut Region 63 Betriebe und Geflügelhaltungen betroffen. Seit November 2020 gilt bereits die Aufstallungspflicht rund um das Steinhuder Meer.

