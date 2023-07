Staffordshire Terrier auf Frau gehetzt - Hund sichergestellt Stand: 09.07.2023 13:25 Uhr Nachdem ein Mann in Hannover seinen Staffordshire Terrier auf eine Frau losgelassen haben soll, hat die Polizei den Hund sichergestellt. Gegen den Halter wird ermittelt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Staffordshire Terrier seinem Halter am Samstag abgenommen. Beamte machten den Mann und seinen Hund demnach am Nachmittag bei einer Streifenfahrt ausfindig. Der Hund, von dem es zunächst hieß, dass es sich um einen Pitbull handelte, ist nun in einem Tierheim untergebracht. Gegen den 43 Jahre alten Besitzer wird den Angaben zufolge wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Staffordshire Terrier beißt Chihuahua

Der Hundeangriff in Hannover ereignete sich laut Polizei am Donnerstag: Im Stadtteil Linden-Nord habe der Staffordshire Terrier im Außenbereich eines Cafés auf der Limmerstraße den Chihuahua einer Frau gebissen und schwer verletzt. Der Unbekannte soll sich daraufhin mit seinem Hund entfernt haben, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern oder seine Personalien anzugeben.

Halter soll Hund auf Zeugin gehetzt haben

Eine Zeugin, selbst Hundehalterin, soll dem Mann gefolgt sein. Als der Beschuldigte die Frau bemerkte, habe er den Hund von der Leine gelassen und auf die Frau gehetzt, so eine Polizeisprecherin. "Kurz bevor der Hund die Frau erreichte, rief der Mann seinen Hund wieder zurück." Dann lief er davon.

Landkreis nach Pitbull-Angriff in Lingen in der Kritik

In Lingen im Emsland steht derweil nach zwei Angriffen eines Pitbulls der Landkreis in der Kritik. Er hatte das Tier im Juni zwar eingezogen und an das örtliche Tierheim übergeben. Allerdings soll der Landkreis zu spät gehandelt haben. Bereits Anfang März hatte das Tier einen Hund und dessen Besitzer angegriffen. Nach einer Anzeige hatte der Landkreis den Vorfall geprüft und als "normale Beißattacke unter Hunden" eingestuft. Anfang Juni griff dann derselbe Pitbull einen Ladenbesitzer und dessen Hund an. Beide kamen ins Krankenhaus, der Hund befindet sich immer noch in einer Tierklinik. Erst zehn Tage nach der zweiten Attacke hatte der Landkreis den Pitbull schließlich eingezogen.

