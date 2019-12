Stand: 01.12.2019 09:30 Uhr

Stadtoldendorf: Zwei Leichen in Wohnhaus entdeckt

In einem Wohnhaus in Stadtoldendorf (Landkreis Holzminden) sind zwei Tote entdeckt worden. Sie wurden bei einem Rettungseinsatz am Sonnabendnachmittag gefunden, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mitteilten. Es handele sich um einen Mann und eine Frau im Alter unter 50 Jahren, sagte eine Polizeisprecherin NDR.de am Sonntagmorgen. Weitere Details wurden bislang nicht mitgeteilt. Wegen der aktuell laufenden Ermittlungen könnten erst ab Montag weitere Informationen bekannt gegeben werden.

