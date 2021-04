Stand: 09.04.2021 12:26 Uhr Stadthagen: Streit um das Füttern von Tauben eskaliert

In Stadthagen ist am Donnerstag ein Streit über das Füttern von Tauben eskaliert. Laut Polizei waren eine 45 und eine 73 Jahre alte Frau aneinandergeraten, weil die Seniorin die Tiere auf dem Marktplatz fütterte. Während der lauten Auseinandersetzung hielt die 73-Jährige die andere Frau fest und trat ihr mit dem Fuß gegen das Bein. Zeugen alarmierten daraufhin die Beamten. Diese konnten die Situation vor Ort beruhigen und leitete gegen die ältere Dame ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Das Füttern von wild lebenden Tauben ist in Stadthagen laut Gemeindeverordnung nicht erlaubt. Die Polizisten fertigten daher zusätzlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die Frau an.

