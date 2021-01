Stand: 21.01.2021 12:10 Uhr Stadthagen: Polizei findet 57-Jährigen tot in seiner Wohnung

Die Polizei hat in einer Wohnung in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) die Leiche eines Mannes gefunden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, handelt es sich dabei um den Bewohner. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der 57-Jährige sei von seiner Haushaltshilfe als vermisst gemeldet worden. Daraufhin habe die Polizei die Wohnungstür öffnen lassen. Derzeit sei noch nicht klar, ob es sich um ein Verbrechen oder einen Unfall handelt, so der Sprecher. Deshalb solle der Leichnam am Donnerstag obduziert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.01.2021 | 13:30 Uhr