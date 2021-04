Stand: 23.04.2021 08:44 Uhr Stadthagen: Mann fährt betrunken an Polizeiwache vorbei

Ein angetrunkener Autofahrer hat es der Polizei im Landkreis Schaumburg ziemlich leicht gemacht. Der 44-Jährige fuhr in der Nacht zu Freitag mit seinem Wagen an der Polizeiwache in Stadthagen vorbei. Das bemerkten die Beamten und folgten ihm. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Ermittler einen Atemalkoholwert von mehr als 1,3 Promille fest. Der Mann aus Stolzenau musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben und mit dem Taxi den Heimweg antreten.

