Stadthagen: Großbrand in Entsorgungsbetrieb

Mitunter 300 Feuerwehrleute waren in der Nacht im Einsatz, um einen Großbrand bei einem Entsorgungsunternehmen in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) unter Kontrolle zu bekommen. Das Feuer war am Abend auf dem Gelände am Georgsschacht ausgebrochen, vier Werkshallen gingen in Flammen auf, wie die Polizei NDR 1 Niedersachsen sagte. Am Morgen löschten die Einsatzkräfte demnach noch einige Glutnester. Der Einsatz könne noch bis zum Mittag dauern.

Stadthagen: Brand in Entsorgungsbetrieb 24.10.2019 08:15 Uhr In Stadthagen (Landkreis Schaumburg) sind am Mittwoch in einem Entsorgungsbetrieb vier Lagerhallen mit gepresstem Müll in Brand geraten. Die Feuerwehr war über Nacht im Großeinsatz.







Messungen der Feuerwehr: Keine Schadstoffe in der Luft

Es sei den Einsatzkräften relativ schnell gelungen, das Feuer auf die Werkshallen einzugrenzen, sagte Stadthagens Bürgermeister Oliver Theiß. Die nächsten Wohnhäuser seien etwa 100 Meter entfernt. Sie seien nicht gefährdet gewesen. Weil zunächst dichter schwarzer Rauch aufstieg, wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In den Hallen wurden laut einem Unternehmenssprecher rund 50 Tonnen Altpapier und 40 Tonnen Kunststofffolien gelagert. Die Kreisfeuerwehr Schaumburg war mit einem Messtrupp vor Ort. Der habe keine gefährlichen Schadstoffe in der Luft feststellen können, so ein Feuerwehrsprecher.

