Stadtbahn rammt Bus: Vier Schulkinder in Hannover verletzt

In Hannovers Stadtteil Sahlkamp sind am Mittwochmorgen vier Schulkinder bei einem Schulbusunfall leicht verletzt worden. Drei der Erst- und Zweitklässler wurden nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Den Beamten zufolge soll der 72 Jahre alte Busfahrer trotz gelb leuchtender Wechsellichtanlage und Andreaskreuz in den Gleisbereich abgebogen sein. Der 38-jährige Stadtbahnfahrer konnte demnach nicht mehr bremsen und rammte den Bus. Die Polizei sperrte den Bereich zeitweise. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. "Gegen den 72-Jährigen ermittelt die Polizei unter anderen wegen fahrlässiger Körperverletzung", hieß es weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.06.2021 | 09:30 Uhr