Stand: 13.01.2023 18:18 Uhr Stadtbahn erfasst Radfahrer in Altwarmbüchen: Lebensgefahr

In Altwarmbüchen (Region Hannover) ist am Freitag ein Radfahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei vermutet, dass der Mann beim Überqueren der Gleise die einfahrende Stadtbahn übersehen hat oder gestürzt ist. Der Stadtbahnfahrer habe die Kollision trotz Betätigung der Notbremse nicht mehr verhindern können. Der Mann sei rund zehn Meter von der Bahn mitgeschleift worden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Haltestelle Altwarmbüchen war vorübergehend gesperrt.

