Stand: 13.01.2023 21:23 Uhr Stadtbahn erfasst Pedelec-Fahrer: 77-Jähriger in Lebensgefahr

In Altwarmbüchen (Region Hannover) ist am Freitag ein Pedelec-Fahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 77-Jährige wollte laut Polizei vor der einfahrenden Straßenbahn an dem Endpunkt der Linie 3 die Gleise überqueren. Dabei habe er die Bahn wohl übersehen oder sei gestürzt. Der Stadtbahnfahrer habe die Kollision trotz Betätigung der Notbremse nicht mehr verhindern können. Der Mann sei rund zehn Meter von der Bahn mitgeschleift worden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Haltestelle Altwarmbüchen war vorübergehend gesperrt.

VIDEO: Radfahrer bei Unfall mit Stadtbahn lebensgefährlich verletzt (13.01.2023) (1 Min)

