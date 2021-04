Stand: 22.04.2021 09:26 Uhr Stadtbahn Hannover: Nachtverkehr ruht weiter an Wochenenden

Die Verkehrsbetriebe in Hannover bieten vorerst weiterhin keinen Nachtverkehr an - das gilt zunächst bis zum 9. Mai. Üstra und Regiobus reagieren damit eigenen Angaben zufolge auf die eingeschränkten Möglichkeiten im abendlichen und nächtlichen Freizeitbereich. Wegen der Corona-Maßnahmen gebe es weniger Fahrgäste zu diesen Zeiten. Auch die sogenannten Nachtliner von Regiobus und die Anrufsammeltaxi-Verkehre blieben weiterhin ausgesetzt. Ob Busse und Stadtbahnen ab dem 10. Mai an den Wochenenden wieder nachts fahren, hänge vom Infektionsgeschehen ab, heißt es. In der Landeshauptstadt ist der Nachtverkehr am Wochenende bereits seit November 2020 ausgesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.04.2021 | 09:30 Uhr