Stand: 19.02.2025 07:42 Uhr Stadt Hannover warnt: Eisflächen nicht betreten

Die Stadt Hannover warnt davor, zugefrorene Gewässer zu betreten. Das gelte auch für die Eisflächen, die derzeit überflutet und gefroren sind, sagt eine Sprecherin. Gegen das Verbot zu verstoßen, bedeute Lebensgefahr. Die Stadt rät Erwachsenen, auch Kinder darauf aufmerksam zu machen. Beim Einbrechen ins Eis kühle der menschliche Körper extrem schnell aus, mahnt die Feuerwehr Hannover. Betroffene werden demnach in wenigen Minuten bewegungsunfähig und drohen zu ertrinken. Die Eisfläche auf dem Maschsee ist laut Stadt bei weitem nicht tragfähig. Der See könne erst bei einer Eisdicke von mindestens 13 Zentimetern freigegeben werden. In diesem Fall würde die Stadt am Nord- und am Südufer die rot-weiße Stadtflagge hissen.

