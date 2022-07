Stand: 21.07.2022 18:03 Uhr Stadt Hannover vermietet Dächer an enercity für Solaranlagen

Die Stadt Hannover vermietet Dächer kommunaler Gebäude an enercity: Der hannoversche Energieversorger will darauf Photovoltaikanlagen errichten und den erzeugten Solarstrom vertreiben, teilten Unternehmen und Stadt mit. Das Ziel ist, dass rund 150 kommunale Gebäude genutzt werden. Insgesamt böten sie mit 30.000 Quadratmetern eine Fläche so groß wie gut vier Fußballfelder. Die Anlagen sollen dann insgesamt eine Leistung von bis zu sechs Megawatt haben - genug Strom, um fast 2.200 Haushalte in Hannover jährlich zu beliefern, teilte enercity weiter mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.07.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Solarenergie