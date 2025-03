Stand: 06.03.2025 09:28 Uhr Stadt Hannover stellt Kontrollen von Schottergärten ein

Während in anderen niedersächsischen Städten systematische Kontrollen von unzulässigen Schottergärten eingeführt werden, macht Hannover die Rolle rückwärts. Nach Angaben der Landeshauptstadt stellt die Bauverwaltung die Kontrollen ein. Das hat der Rat in einem Haushaltsbegleitantrag bereits im vergangenen Jahr beschlossen. Demnach ist der Personalbedarf schlicht zu hoch. Allein im kontrollierten Stadtteil Wülferode wurden laut Stadt auf circa 20 Prozent der kontrollierten Grundstücke unerlaubte Versiegelungen festgestellt. Grundstückseigentümer sollen nun verstärkt informiert werden. In der Sache bleibt die Stadt Hannover bei ihrem Standpunkt, dass versiegelte Flächen wie Schottergärten gerade angesichts des Klimawandels unnötig seien.

