Stadt Hannover bezeichnet Prämien als rechtmäßig

Die Stadt Hannover hat sich am Mittwoch zu den Vorwürfen zu jahrelang unrechtmäßig gezahlten Leistungsprämien an Tausende Mitarbeiter geäußert. Die Zahlungen seien grundsätzlich rechtskonform, sagte die Personaldezernentin der Stadt, Rita Maria Rzyski bei einer Pressekonferenz. Das hätten die voneinander unabhängigen Überprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Landeshauptstadt und durch ein externes Unternehmens ergeben. Nur wenige Zulagen müssten korrigiert oder angepasst werden. Dies werde bereits umgesetzt. Die Stadt hatte eine Liveberichterstattung von der Pressekonferenz kurzfristig untersagt und eine Sperrfrist auf die Informationen für Mittwoch Nachmittag 16.30 Uhr verhängt. Deshalb konnte NDR.de den angekündigten Livestream leider nicht zeigen.

Insgesamt wurden 32 Zulagen überprüft, der Umgang mit Überstunden sowie das Leistungsanreizsystem. Aus der Überprüfung habe sich ergeben, dass 23 Zulagen rechtmäßig gezahlt werden, teilte Rzyski mit. Vier Zulagen wurden bereits oder sollen künftig eingestellt werden. Eine Zulage soll umbenannt, eine neu bewertet und eine weitere angepasst werden. Die Zahlung von Überstunden seien bei der Überprüfung nicht beanstandet worden, teilte die Stadt mit.

Rzyski: Laut Tarif haben Mitarbeiter Anspruch auf Leistungsprämie

Rzyski verteidigte die Zahlungen der Leistungsprämie in Höhe von zwei Prozent an alle Beschäftigten. Diese stünde den Mitarbeitern laut einem Tarifabschluss aus dem Jahr 2005 als Teil des Einkommens zu. Die Rechtmäßigkeit der Zahlung sei unstrittig, so Rzyski. Zwischen 2005 und 2015 sei die Prämie in einer Kombination aus individueller und pauschaler Prämie gezahlt worden. Ab 2015 sei eine neue Dienstvereinbarung geschlossen worden, der zufolge die Leistungsprämie pauschal in gleicher Höhe an alle Beschäftigten gezahlt wird. Die Kritik des Rechnungsprüfungsamts richte sich dagegen, dass die Dienstvereinbarung formal nicht dem Tarif des öffentlichen Dienstes (TVöD) entspreche, erklärte Rzyski.

Stadt will neue Dienstvereinbarung schließen

Die Verwaltung halte die Kritik für nachvollziehbar und habe die Dienstvereinbarung für unwirksam erklärt, so Rzyski. Die gezahlte Leistungsprämie werde allerdings nicht von den Beschäftigten zurückgefordert, weil sie einen tarifrechtlichen Anspruch darauf hätten. Bis eine neue Dienstvereinbarung abgeschlossen sei, sollen die Beschäftigten einmalig sechs Prozent ihres Septembergehalts als Prämie erhalten, so Rzyski. Die Prüfung hatte der ehemalige Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) im Juni vergangenen Jahres in Auftrag gegeben.

