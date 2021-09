Stand: 07.09.2021 07:46 Uhr Stadt Hannover: Rückstau an Briefwahlanträgen abgearbeitet

Die Stadt Hannover hat den Rückstau an unbearbeiteten Briefwahlanträgen nach eigenen Angaben abgearbeitet. Zuletzt hatten sich Berichte gehäuft, wonach die Mitarbeiter im Wahlamt mit der Bearbeitung der Flut an Briefwahlanträgen in diesem Jahr nicht hinterherkämen. Insgesamt hätten sich so 28.000 Vorgänge aufgestaut. Doch nun sei dieser Rückstand aufgeholt, so der Wahlleiter Carsten Köller. Schon jetzt seien für die Kommunalwahl etwa 84.000 Anträge auf Briefwahl gestellt worden - vor fünf Jahren war es insgesamt etwas mehr als die Hälfte.

