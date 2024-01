Stand: 25.01.2024 10:55 Uhr Stadionverbote nach Gewalt bei Eishockey-Derby in Hannover

Die Massenschlägerei nach dem letzten Eishockey-Derby in Hannover am 30. Dezember hat Folgen. Gegen sechs Beteiligte wurden Stadionverbote ausgesprochen, heißt es von den Hannover Scorpions. Außerdem werde weiter ermittelt. Es könnten weitere, auch bundesweite Stadionverbote folgen, teilte der Club mit. Man werde auch in der Zukunft hart gegen gewalttätige Anhänger, egal aus welchem Fanlager, vorgehen. Nach dem Derby zwischen den Hannover Indians und den Scorpions hatten sich etwa 120 Fans am Bahnhof in Mellendorf geprügelt. Erst mit Diensthunden, Pfefferspray und Schlagstöcken konnten Polizisten beide Lager voneinander trennen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.01.2024 | 13:30 Uhr