Stand: 15.12.2022 21:17 Uhr Stadionsingen: 5.000 Menschen singen in Hannover Adventslieder

In Hannover haben sich am Donnerstag 5.000 Menschen beim Stadionsingen zu einem Mega-Chor vereint und weihnachtliche Hits angestimmt. Auf der Westtribüne der stimmungsvoll beleuchteten Heinz von Heiden Arena am Maschsee, wo sonst der Fußballclub Hannover 96 spielt, sangen sie die bekanntesten Lieder der Adventszeit wie "Jingle Bells" "O du fröhliche" und "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski. Die frühere evangelische Landesbischöfin Margot Käßmann las aus der Bibel die Weihnachtsgeschichte vor und Eiskunstlauf-Kinder zeigten ihre Kunststücke auf einer Eisfläche. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden. Aus dem geplanten Event wurde kurzfristig eine Impfaktion. Unter dem Motto "Impfen statt Singen" kamen zwei Tage vor Heiligabend rund 2.500 Kinder und Erwachsene ins Fußballstadion, um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

VIDEO: Live vom Stadionsingen zur Weihnachtszeit in Hannover (2 Min)

