Stand: 20.04.2022 13:16 Uhr Springe: Mann fährt 11-Jährige an und flüchtet

Die Polizei in Springe (Region Hannover) fahndet nach einem unbekannten Transporter-Fahrer, der in einen Unfall mit einer 11-Jährigen verwickelt sein soll. Das Mädchen war laut einem Polizeisprecher am Dienstag mit dem Rad im Springer Orteil Gestorf unterwegs. Auf dem Fahrstreifen der 11-Jährigen kam ihr dann ein schwarzer Transporter entgegen, so dass sie ausweichen musste. Das Mädchen touchierte den Bordstein, stürzte und verletzte sich an Knie und Schienbein. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht und hofft auf Zeugenhinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.04.2022 | 13:30 Uhr