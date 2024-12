Stand: 10.12.2024 10:18 Uhr Jugendliche schlagen mit Eisenstange auf 16-Jährigen ein

Nachdem mehrere Jugendliche in Springe (Region Hannover) mit einer Eisenstange auf einen 16-Jährigen eingeschlagen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, gibt es noch keinen Tatverdächtigen. Es sei ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet worden, so der Sprecher. Am Freitag hatten laut Polizei am Bahnhof Bennigsen vermutlich acht Jugendliche einen 16-Jährigen aus Salzgitter zu Boden gerissen und geschlagen. Einer der Täter schlug demnach mit einer Eisenstange auf den Kopf des Opfers. Anschließend seien die Täter geflohen, so die Polizei. Das Opfer kam mit Gesichtsverletzungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründen der Tat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05041) 770 81 15 bei der Polizei in Springe zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.12.2024 | 06:30 Uhr