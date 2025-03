Stand: 17.03.2025 15:39 Uhr Niedersachse gewinnt 1,6 Millionen Euro in Zusatzlotterie

Am Wochenende haben gleich mehrere Menschen aus Niedersachsen bei Glücksspielen gewonnen. Ein Tipper oder eine Tipperin gewann nach Angaben von Lotto Niedersachsen 1,6 Millionen Euro in der Zusatzlotterie: Im Spiel 77 stimmten alle sieben Endziffern seiner oder ihrer Spielscheinnummer mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. Der Gewinner-Schein sei in einer Annahmestelle im Landkreis Hildesheim abgegeben worden, so eine Sprecherin. Auch der Bingo-Jackpot in Höhe von rund 550.000 Euro wurde von einem Spieler oder einer Spielerin aus Niedersachsen geknackt. In diesem Jahr haben laut Lotto Niedersachsen bereits drei niedersächsische Glücksspieler Gewinne in Millionenhöhe erhalten.

Hier wird Spielsüchtigen geholfen Glücksspielsucht-Selbsttest

Landesfachstelle Glücksspielsucht MV

https://www.gluecksspielsucht-mv.de/gluecksspielsucht/selbsttest.html

----

Telefonberatung für Spielende, Angehörige und Interessierte

von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Telefon: 0800 1 37 27 00

(kostenfreie Servicenummer)

Montag bis Donnerstag: von 10 bis 22 Uhr und Freitag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr

----

Fremdsprachige Angebote:

Beratungsangebote auf türkisch, russisch, polnisch und arabisch unter:

https://www.bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de/fremdsprachige-angebote

----

