Stand: 21.03.2025 15:20 Uhr Spezial-Trucks suchen in Hannover Orte für Geothermie

In Hannover wird seit Freitag mit sogenannten Vibro-Trucks der Boden auf geeignete Orte für eine Erdwärmeanlage untersucht. Auftraggeber ist der Energieversorger enercity. Der will bis 2027 rund 20 Prozent der Haushalte im Stadtgebiet von Hannover mit Erdwärme beheizen. Dafür wird erstmal eine neue Methode aus Kanada benutzt - der "eavor loop". Dabei wird eine Flüssigkeit durch ein 3.000 Meter tiefes Rohrsystem gepumpt, durch Erdwärme erhitzt und wieder an die Oberfläche geleitet. Normalerweise wird bei Erdwärmeanlagen meistens heißes Thermal-Wasser aus der Erde hochgepumpt. Dafür müssen unterirdische Wasserquellen gefunden werden. Das ist bei der "eavor loop"-Technik nicht notwendig. Hannover ist laut enercity weltweit die erste Großstadt, die ein solches Erdwärme-Verfahren nutzt. Wenn sich die Technik bewährt, könne sie künftig auch an anderen Orten in Niedersachsen eingesetzt werden, erklärte das niedersächsische Umweltministerium.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.03.2025 | 13:30 Uhr