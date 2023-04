Stand: 14.04.2023 16:21 Uhr Sperrung nach schwerem Unfall auf der A7 aufgehoben

Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 nahe Hannover hat den Verkehr am Freitag zeitweise stark beeinträchtigt. Laut Polizei musste ein Mensch schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Den Angaben zufolge war ein Fahrzeug hinter die Seitenschutzplanke geraten. Vermutlich sei der Wagen zuvor abgedrängt worden, sagte der Polizeisprecher. Die Autobahn war Richtung Hamburg gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke staute sich der Verkehr am Freitagnachmittag zeitweise auf mehrere Kilometer. Die Sperrung der Fahrbahn wurde am Nachmittag aufgehoben.

