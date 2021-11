Stand: 06.11.2021 13:30 Uhr Sperrung der A7 bei Hannover - Verkehrsbehinderungen drohen

Auf der Autobahn 7 wird es voraussichtlich ab Sonntagmorgen zu Behinderungen kommen. Betroffen ist der Bereich östlich von Hannover. Zwischen Anderten und dem Kreuz Hannover-Ost werden Hochspannungskabel erneuert. Dafür wird die A7 in dem Bereich voll gesperrt werden - und zwar beidseitig. Umleitungen sind eingerichtet: Wer auf der A7 nach Hamburg unterwegs ist, sollte an der Anschlussstelle Anderten abfahren. Anschließend wird der Verkehr über die B65, Ahltener Straße und die Westtangente nach Lehrte umgeleitet. Von dort geht es dann über die A2 zum Kreuz Hannover-Ost und dann zurück auf die A7. Der Verkehr nach Süden wird am Kreuz Hannover-Ost über das Kreuz Buchholz die A37, die Bundestraßen 3 und 6 und erneut über die 37 an der Baustelle vorbeigeleitet. Voraussichtlich sind die Arbeiten und die Vollsperrung am Sonntagabend gegen 18 Uhr beendet.

