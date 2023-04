Sperrung ab Hannover: A2 in Richtung Berlin ab Freitag dicht

Stand: 19.04.2023 11:06 Uhr

Die A2 in Richtung Berlin wird am Freitag ab Kreuz Hannover-Ost für mehrere Tage gesperrt. In 92 Stunden soll zwischen Hämelerwald und Peine die Fahrbahn erneuert werden.