Stand: 25.01.2022 15:08 Uhr Spaziergänger finden Leiche in Waldstück in Wunstorf

Bereits am vergangenen Freitag haben Spaziergänger in einem Waldstück an dem Fluss Westaue im Stadtgebiet von Wunstorf (Region Hannover) die Leiche einer Frau aufgefunden. Mittlerweile hat die Polizei die Identität der Toten geklärt, wie sie am Dienstag mitteilte. Es handelt es sich bei der Verstorbenen um eine seit August letzten Jahres vermisste Frau aus Wunstorf. Ein Fremdverschulden konnten die Beamten bei dem Tod der Frau ausschließen.

